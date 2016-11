Mandato para evitar ser preso

Três deputados estaduais estão dispostos a lutar "até a morte" pela reeleição em 2018 para não perderem foro privilegiado. São eles: Mauro Savi (foto), do PSB, Romoaldo Júnior (PMDB) e Gilmar Fabris (PSD). Eles foram denunciados pelo MPE. Savi e Romoaldo carregam nos ombros indícios de práticas não republicanas de quando comandaram a AL, seja na presidência, seja como ordenadores de despesas no posto de primeiro-secretário. Ambos temem o mesmo caminho de Riva, que foi preso várias vezes, principalmente por causa de crimes cometidos da época que tocava o Legislativo. Fabris é réu no desvio de R$ 9,4 milhões da AL desvendado pela operação Ventríloquo. Há contra eles pedido de prisão, mas não correm esse risco porque detêm o foro privilegiado, salvo decisão do TJ-MT. Nesse caso, o mandato se torna "salvo conduto".