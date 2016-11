Manobra e feito inédito na AMM

Neurilan Fraga (PSD) deve entrar para a história como o primeiro ex-prefeito a se eleger presidente de uma entidade que representa os prefeitos mato-grossenses. Ele se articula à reeleição, de caso pensado, desde o ano passado. Está no 2º mandato em Nortelândia e, impedido de tentar o 3º, buscou-se, então, um caminho para ocupar algum posto após deixar a prefeitura. "Convenceu" os demais da diretoria da AMM a alterar o estatuto, abrindo brecha para ex-prefeito concorrer à presidência, inclusive com direito a um bom salário. E conseguiu. Tem mais: Neurilan queria que a eleição para dois anos de mandato já acontecesse no próximo mês, o que levaria prefeitos nos últimos dias de mandato a eleger nova diretoria, se antecipando aqueles que tomarão posse em 1º de janeiro. Assim que soube dessa manobra, o grupo do governador Taques mandou avisar que impediria tal façanha, nem que fosse na Justiça. Neurilan, então, recuou da movimentação de bastidores. A eleição ficou para janeiro. Como o presidente da AMM adotou postura de coragem no contraponto ao governo, passou a receber adesão dos atuais e dos prefeitos eleitos. Isso tende a garantir sua permanência no comando da AMM. Neurilan quer mesmo seguir o exemplo do ex-prefeito Paulo Ziulkosi, que há mais de 20 anos preside a CNM.