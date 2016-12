Mantendo equipe do antecessor

Vinte dias após assumir a secretaria estadual de Cidades, Wilson Santos, deputado licenciado e recém-derrotado a prefeito de Cuiabá, fecha as mudanças nos quadros de 2º e 3º escalões, aproveitando quase todos que já estavam atuando junto com o ex-secretário Eduardo Chiletto, que saiu sob carimbo de incompetente, principalmente em relação ao "travamento" de obras de mobilidade urbana, entre elas o VLT. Ernesto Negretti, que era assessor especial, sobe ao posto de secretário-adjunto de Obras Públicas, no lugar de Sebastião Mariano. O novo superintendente de Fiscalização, Controle e Qualidade de Obras é Antonio Carlos Rey de Figueiredo, que antes atuava como coordenador. Como adjunto de Obras da Baixada Cuiabana entra Josemar de Araújo Sobrinho. Antes estava nomeado como assessor técnico. Wilson manteve e/ou remanejou de função Jair Praxedes, agora como coordenador de Fiscalização; e três como assessores especiais: Rafael Detoni, Celso Ubirajara e Sebastião Mariano.