Mantido e a PPP da iluminação

Mauro Mendes (PSB) conseguiu "convencer" o sucessor Emanuel Pinheiro (PMDB) a manter José Roberto Stopa no comando do Serviços Urbanos. É a única sem mudança no 1º escalão das 18 pastas, mesmo com fim de uma gestão e começo de outra considerada, em tese, de oposição. Há interesses em comum entre quem sai e quem entra. Stopa é quem conduz o processo de PPP da iluminação pública que envolve nada menos que R$ 712 milhões. Trata-se de uma concessão por 30 anos para empresa privada. Stopa é filiado ao PV. Para uns, é considerado competente e dedicado ao trabalho. Para outro, não passa de político com forte apelo a cargo comissionado, tanto que ocupa posto de destaque na prefeitura desde a gestão França.