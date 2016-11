Mato-grossense agora no MPF

Do quadro de auditores do Estado de MT, onde atuava desde 2010, para a cadeira de procurador da República. Erich Rapahel Masson (à direita de Rodrigo Janot) já responde como membro do MPF. Tomou posse nesta segunda, numa cerimônia no auditório Juscelino Kubitschek, da Procuradoria-Geral da República, em Brasília. A nomeação foi chancelada por Rodrigo Janot. Graduado em Ciências da Computação e em Direito, Erich se destacou como auditor do Estado e integrou a equipe da Superintendência de Auditoria em Tecnologia da Informação e também foi secretario-adjunto da Corregedoria-Geral. Depois, fez concurso e foi aprovado ao posto de procurador da República. Antes de passar a ocupar esse novo cargo, Erich respondeu pela assessoria de Articulação Institucional da CGE.