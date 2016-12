"Mauristas" na equipe de Taques

Alguns membros da equipe do prefeito Mauro, a 22 dias da conclusão do mandato, vereadores e derrotados nas urnas começam a encontrar abrigo no Governo Taques. Leonardo Oliveira (foto), que foi vice da chapa a prefeito do tucano Wilson, e Beto Corrêa, ex-secretário municipal de Governo e que perdeu para vereador, estão entre aqueles que vão ter emprego garantido na administração estadual. Do 1º escalão de Mauro, estão se mudando do Palácio Alencastro para o Paiaguás Rogério Gallo, que vai comandar a Procuradoria-Geral do Estado, e Guilherme Muller, da Finanças em Cuiabá para o Meio Ambiente estadual. Vivem também expectativa da entrar da gestão Taques os secretários municipais Thiago França (Mobilidade Urbana) e Alberto (Beto) Machado (Cultura, Esporte e Turismo) e os ex-secretários Domingos Sávio e Kleber Lima, que já assumiu a Gcom.