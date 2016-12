Mauro defende secretário Stopa

O prefeito cuiabano Mauro Mendes (foto) fez nesta terça rasgados elogios a seu secretário de Serviços Urbanos, José Roberto Stopa. Segundo ele, trata-se de um dos integrantes do primeiro escalão mais bem avaliados e o chama de "competente". Segundo Mauro, que conclui o mandato em 31 de dezembro, quem critica Stopa e tenta carimbá-lo como incompetente ou não mora na capital mato-grossense ou tem interesses escusos. Na ótica do prefeito, sua gestão conseguiu avançar na melhoria da infraestrutura e no avanço de obras importantes graças ao trabalho de Stopa, que é filiado ao PV e já conduziu secretarias em outras gestões, especialmente na administração França.