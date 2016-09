Mauro e Wilson dividem 1º lugar

As duas pesquisas divulgadas nos últimos 5 dias sobre intenção de voto para prefeito de Cuiabá reforçam a perspectiva de dois turnos. E o cenário está "embolado" entre três candidaturas, com pequenas diferenças percentuais e dentro da margem de erro. O Gazeta Dados trouxe nesta terça que, na sondagen estimulada, o procurador Mauro (Psol) e Wilson (foto), do PSDB, estão empatados tecnicamente. O primeiro aparece com 23% e, o tucano, com 20%. Emanuel (PMDB) surge "colado", com 17%. Já os demais, assim como mostrou o Ibope na última sexta, aparecem bastante distanciados dos três primeiros. Julier (PDT) está com 7% e Serys figura com 4%, enquanto Renato (Rede) não pontua. O Gazeta Dados ouviu 800 pessoas entre 1º e 4 deste mês. A margem de erro é de 4%. A pesquisa está registrada sob protocolo 07453/2016 e tem intervalo de confiança de 95%. O Ibope havia apontado o procurador Mauro com 24%, Emanuel com 18%, Wilson (18%), Julier e Serys (ambos com 6%).