Mauro, empresas e o Senado

A 53 dias de findar o mandato de prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes (PSB) tem dito que sai da cena política por enquanto, mas pretende voltar em 2018. Em princípio, admite concorrer a uma das duas vagas que serão abertas no Senado. Tem enfatizado que deseja continuar no grupo do governador Taques, mas não sabe se o chefe do Executivo estadual pensa igual. De todo modo, Mendes retomará à iniciativa privada, com a determinação de restabelecer suas empresas, algumas delas em processo de recuperação judicial. Sai do Palácio Alencastro com a popularidade em alta e, apesar de fazer questão de dizer que é do bloco de Taques, sente-se um tanto livre para montar ou integrar outro grupo político. Pode se juntar, por exemplo, a Antonio Joaquim, que sonha em concorrer a governador pelo PMDB, ou ao ministro Blairo Maggi, que vai buscar a reeleição no Senado.