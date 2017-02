Mauro leal a Taques e cretinos

Há quase dois meses sem mandato, o ex-prefeito cuiabano Mauro Mendes quebrou o silêncio. Em entrevista à Rádio Capital, voltou a afirmar que entregou Cuiabá melhor do que recebeu e que cabe ao sucessor Emanuel tocar as obras deixadas e dar sequência às melhorias. Sobre 2018, disse que é cedo para discutir um projeto. Apesar disso, garante que segue leal ao Governo Taques, que será ajudado por seu grupo político. Mauro aproveitou ainda para alfinetar o cacique do PMDB Carlos Bezerra. Disse que oposicionistas o assediam para lançá-lo candidato à majoritária e que cretinos batem e assopram. Bezerra tem feito duras críticas a Mauro, enquanto Emanuel mantém a cordialidade sem deixar de falar de algumas heranças consideradas malditas.