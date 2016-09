Mauro libera aliados para Wilson

Wilson Santos gravou programa eleitoral com participação do secretariado do prefeito Mauro (foto). Vai ao ar ainda nesta semana. A autorização partiu do próprio chefe do Executivo da Capital. Para o candidato tucano, esse foi mais um sinal de que o prefeito está dentro da campanha. A expectativa de Wilson é de nos próximos dias Mauro aparecer com mensagem em defesa de sua candidatura. A tentativa de aproximação tem sido um processo um tanto "doloroso", especialmente para Mauro, que ainda vê cicatrizes abertas por causa de embates em pleitos passados. Mauro teve Wilson como adversário nas urnas e ambos trocaram farpas e ataques. Mas como o prefeito desistiu do projeto de reeleição de última hora e a base ficou sem opção, o PSDB, numa "costura" liderada pelo governador Taques, jogou Wilson na disputa. E Mauro tem sido cobrado no sentido de entrar na campanha. E só não abraçou Wilson ainda por causa da esposa, primeira-dama Virgínia, que está resistente em pedir voto para o candidato tucano.