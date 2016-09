Medeiros em jantar com Temer

José Medeiros está com bastante prestígio no Palácio do Planalto e cada vez mais próximo do presidente Temer, com quem jantou nesta terça. O senador mato-grossense passou a legislar no final de 2014 com a renúncia do hoje governador Taques. Trocou o PPS pelo PSD. É de Rondonópolis. Sua simplicidade, perfil de brincalhão na relação com os colegas e, ao tempo tempo, bem articulado e dedicado à atividade parlamentar, lhe tem rendido elogios, destaques e conquista de espaço político. Medeiros é da base do governo peemedebista. Foi uma das vozes que bateram duro em defesa do impeachment de Dilma e, em quase todas sessões, sobe à tribuna para contrapor argumentos petistas, que agora se tornaram opositores ao Planalto.