Mesmo avião com 2 escoltados

O ex-ministro da Agricultura, Neri Geller (foto), que em junho deste ano voltou a ocupar a cadeira de secretário de Política Agrícola do MAPA, sob chancela do ministro Blairo, embarcou em Brasília, na quarta à noite, no voo 2428 da Azul, juntamente com o ex-secretário de Estado de Planejamento, Arnaldo Alves, e com o empresário Valdir Piran, presos na operação Sodoma por envolvimento em esquema de corrupção. Mesmo não tendo nada a ver com o caso, mas sentindo-se um tanto constrangido em ver Arnaldo, ex-secretário das gestões Blairo e Silval, e Piran sendo escoltados e vigiados o tempo todo por agentes da PF, Neri conseguiu trocar de poltrona para ficar distanciado da dupla. Na hora do desembarque no aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande, às 21h43, esperou bem se distanciar de Arnaldo e Piran, tudo para não ser fotografado perto deles.