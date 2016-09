Mil km de asfalto já inaugurados

Em um ano e oito meses de gestão, o governador Pedro Taques já conseguiu viabilizar mil km de asfalto, sendo metade de construção e a outra parte de reconstrução, entre o ano passado e o exercício de 2016. O governador destaca que o Estado está beneficiando regiões que sofriam com a falta de manutenção estrutural nas rodovias. Dentre as principais obras está a MT-220, inaugurada nesta terça, em Sinop. Foram 98 km de asfalto interligando cidades do Nortão, como Sinop, Tabaporã, Porto dos Gaúchos e Juara. Na mesma região, Taques entregou 24 km da MT-423, entre Cláudia e o rio Tartaruga e outros 35 km de pavimento reconstruído.