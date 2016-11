Milhares no réveillon no Porto

O prefeito Mauro Mendes planeja fechar o mandato, no último dia deste ano, com um réveillon histórico, na orla do Porto, que será inaugurada até 15 de dezembro. Recorrendo a uma emendar parlamentar do deputado Fábio Garcia junto ao Ministério do Turismo, a prefeitura já contratou a banda baiana Araketu. Em meio à queima de fogos, seis balsas vão ficar ancoradas no rio Cuiabá. Espera-se atrair cerca de 150 mil pessoas, inclusive milhares de várzea-grandenses. Com recursos próprios, a Capital está investindo R$ 15 milhões na obra do Porto, iniciada em 2014. O Atacadão entrou com R$ 5 milhões no projeto e, em troca, ficou com a área próxima, onde construiu nova estrutura. A região passa por revitalização, inclusive das duas praças e, no Museu do Rio, será instalado um Centro de Atendimento ao Turista. O complexo terá 1,3 km de calçadão com ciclovia, áreas de contemplação, cinco bares e restaurantes, praça, estacionamento e academias ao ar livre, além de um novo aquário municipal.