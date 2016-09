Milionários e poder em Lucas

Em Lucas do Rio Verde, a briga eleitoral por dois candidatos milionários está chamando atenção do Estado. O prefeito Otaviano Pivetta (PSB) tenta o quarto mandato. Um dos políticos e empresários mais ricos do país, com patrimônio declarado de R$ 359,5 milhões, Pivetta fez estimativa de gastar até R$ 2,3 milhões no projeto de reeleição. A cinco dias das eleições, ele arrecadou R$ 884 mil. E o próprio Pivetta é o maior doador à própria campanha. Tirou do bolso R$ 600 mil. O candidato opositor, empresário Binotti (foto), que foi "cria" do prefeito, está gastando bem mais na campanha. Dono de bens que oficialmente somam R$ 33,9 milhões, o candidato do PSD do vice-governador Fávaro fez previsão de chegar no limite estabelecido pelas regras eleitorais, de R$ 2,3 milhões. E até agora recebeu quase R$ 2 milhões de arrecadações, sendo R$ 1,7 milhão do próprio bolso.