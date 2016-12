Mimoso acumula lixo há 1 mês

Moradores do distrito de Mimoso, a 70 km do perímetro urbano de Santo Antonio de Leverger, estão revoltados com o descaso da prefeitura. Há mais de um mês não é feita coleta de lixo na região, com cerca de 3 mil moradores. Indignados, um grupo de pessoas está fazendo espécie de mutirão e deu ultimato ao prefeito reeleito Valdirzinho (PSD). Se até quarta o lixo que se acumula na frente das casas e nas calçadas não for recolhido, será transportado e despejado na frente à prefeitura. Segundo os habitantes, antes e durante a campanha, a coleta acontecia normalmente. Mas, bastou passar as eleições e o prefeito garantir novo mandato para esse trabalho ser interrompido. A comunidade não aceita mais o argumento de que caminhões que fazem a coleta de lixo estão quebrados. Com a palavra o prefeito Valdirzinho.