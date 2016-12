Misael firme na disputa à Mesa

Segundo mais votado no pleito de outubro, com 5.095 votos, Misael Galvão (foto) segue firme como candidato à presidência da Câmara da Capital. E, mesmo Justino Malheiros (PV) propagando que conta com apoio da maioria simples, ou seja, de 13 dos 25 votos, o vereador eleito pelo PSB do prefeito Mauro Mendes reafirma que seguirá até o final. Misael conta com algumas adesões e a de maior destaque é o reeleito Paulo Araújo (PP), que o tem ajudado nas articulações. Jura que jamais desistirá para apoiar Justino. Em verdade, os dois candidatos usam como estratégia a divulgação de que têm maioria, cada um cooptando votos a sua maneira. A eleição da Mesa para dois anos de mandato será em 1º de janeiro.