Morre eterno dirigente da FMF

Morreu neste domingo, às 20h30, no hospital Santa Rosa, aos 79 anos, Carlos Orione, que presidiu a Federação Mato-Grossense de Futebol por cerca de 30 anos. Ele só renunciou ao cargo em fevereiro deste ano por causa da saúde debilitada. O corpo está sendo velado na capela Jardins, em Cuiabá. Será sepultado às 16h, no cemitério do Parque Cuiabá. Orione começou na FMF como interventor da CBF, no lugar de Júlio Campos. Comandou a entidade de 73 a 79. Depois, assumiu João Torres (80/86). Em 86, Orione retoma à presidência e só sai da cadeira, 30 anos depois, em fevereiro deste ano. Ele era procurador de Justiça do Estado aposentado. Uns culpam-no pela decadência do futebol em MT. Outros reverenciam-no como "grande dirigente". Orione deixa 8 filhos de quatro casamentos.