MPE quer demissões na Câmara

A Câmara de Cuiabá, sob Haroldo Kuzai, que assumiu a presidência em junho deste ano, ao garantir eleição 10 dias depois da morte de Júlio Pinheiro, se tornou cabide de emprego. A conclusão é do MPE, que descobriu aumento de mais de 100% de cargos comissionados. Hoje, a Câmara emprega 788 DAS e apenas 99 efetivos. Haroldo foi notificado para reduzir o quadro de comissionados, que hoje é 7 vezes maior se comparado ao dos servidores de carreira. Deve baixar para ao menos 198, ou seja, terá de exonerar 590. No documento, o MPE cobra também definição em lei das atribuições de cada cargo comissionado com a justificativa da necessidade de sua existência e a quantidade de vagas disponíveis. O Legislativo cuiabano recebe R$ 3,7 milhões mensais de duodécimo e gasta R$ 2,4 milhões com a folha, sendo R$ 1,4 milhão só com os comissionados.