Mulher vai derrotar 2 em Sinop

Na chamada capital do Nortão, em Sinop, uma mulher vai derrotar dois homens nas urnas. A vice-prefeita e empresária Rosana Martinelli (PR) lidera as intenções de voto desde o início da campanha e chega o dia da votação como a grande favorita para prefeita. E os seus dois adversários, Dorner (PSD) e Dalton (PP), vêm fazendo de tudo para "aniquilá-la". Lançam "chumbo grosso" diariamente e com ataques ferozes contra o prefeito Juarez (PMDB), um dos principais cabos eleitorais de Rosana. Mas a imagem de Rosana parece não ter sido atingida pelo efeito negativo tão esperado pelas oposições. Por último, Dorner, que tem apoio de grandes líderes regionais e locais, como Leitão, Dilmar, Taques e Fávaro, passou a vincular inserções nesta quinta como se tivesse aliado ao adversário Dalton, tudo para tentar derrubar Rosana.