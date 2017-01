Mutirão de limpeza em Sorriso

Em Sorriso, a capital nacional do agronegócio, o novo prefeito tucano Ari Lafin (foto), que deu uma "surra" nas urnas no ex-prefeito Dilceu Rossato (PSB), assumiu lançando um projeto que envolve não apenas todas as secretarias, mas também a sociedade organizada. Vai realizar neste mês mutirão de limpeza e manutenção das vias públicas, no embalo de um programa chamado “Sorriso em Ação”. Alega que as ruas se encontram em visível estado de precariedade e degradação e acumulam lixo. E o período chuvoso agrava ainda mais essa situação. A limpeza geral ajuda também na prevenção e combate à proliferação do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da Dengue, febre Chikungunya e Zika vírus. O prefeito pede ajuda das entidades, empresários, agricultores e profissionais liberais nessas ações emergenciais visando a limpeza, conservação e revitalização das vias públicas.