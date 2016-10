Mutirão por candidatura tucana

Pedro Taques (PSDB) dedicou boa parte do domingo à campanha corpo a corpo com o seu candidato Wilson. Ambos fizeram um "arrastão" no Pedra 90, região com mais de 20 mil eleitores. Estavam acompanhados de dezenas de apoiadores. Tanto o governador quanto Wilson entraram nos estabelecimentos comerciais, nas casas e abordaram as pessoas nas ruas para pedir voto. O tucano disputa com o peemedebista Emanuel o comando da Prefeitura da Capital neste segundo turno. Os situacionistas ainda têm esperança de reverter a desvantagem. Hoje o grande favorito é Emanuel. Pelo Ibope, na estimulada, divulgado na última sexta, o peemedebista estava com 51% e, o tucano, com 32%. Em votos válidos, Emanuel seria eleito com 61%. Wilson chegaria a 39%.