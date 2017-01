Na diretoria do Incra em Brasília

Sob as bênçãos do padrinho Carlos Bezerra, o advogado Clovis Cardoso (foto), presidente do PMDB de Cuiabá, passa a responder agora como diretor de Obtenção de Terras e Implantação de Projetos de Assentamento do Incra, em Brasília. A nomeação oficial feita pelo presidente Temer saiu na última sexta (6). Clovis é militante histórico peemedebista. Foi um dos que se envolveram na campanha vitoriosa do ano passado do colega de partido Emanuel Pinheiro à Prefeitura de Cuiabá. Clovis já ocupou vários cargos, entre eles de superintendente regional do Incra-MT e também de presidente do Intermat. Antes dele, Bezerra emplacou outros nomes em cargos federais, como da própria esposa, ex-deputada e ex-secretária de Estado Teté Bezerra.