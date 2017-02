Na fiscalização de obras e Tags

O presidente do TCE-MT, conselheiro Antonio Joaquim (foto), é o novo relator das obras inacabadas da Copa-2014 e também vai presidir a comissão de Fiscalização, que acompanha a execução dos Tags assinados pelo Governo Taques para encaminhamento dos serviços de infraestrutura na Região Metropolitana. Nada menos que 22 obras estão paralisadas, entre elas o VLT. Joaquim substitui Novelli, que abriu mão das atribuições para ter tempo com vistas a se dedicar a um curso de mestrado, a ser feito semanalmente em Brasília. Considerado linha dura, Joaquim enfatiza ter avocado para si esse trabalho pela relevância do assunto. Destaca ser responsável, convicto do meu papel, dos direitos e deveres e adianta que jamais irá deixar contaminar sua atividade técnica pelo fato de, futuramente, assim que deixar o Tribunal, pretender ser candidato a cargo eletivo. "Serei justo. Eu me respeito, respeito as instituições e não abro mão do meu dever e do direito e vou exercê-lo".