Nasce escola dentro da Arena

A estrutura da Arena Pantanal vai ser aproveitada também como escola. E esse 1º estádio-escola de MT vai se chamar Escola Estadual Governador José Fragelli, homenagem àquele que já comandou o Estado e que deu nome ao antigo estádio Verdão, demolido em 2014 para a construção da Arena. A ideia, após audiência pública no bairro Jardim Primavera, partiu do ex-vereador por Cuiabá e hoje secretário-adjunto de Esporte e Lazer, Leonardo Oliveira, e foi corroborada pelo governador Taques e pelo secretário Marrafon (Seduc). A escola será de tempo integral. Em um dos turnos, os alunos vão estudar as disciplinas básicas, como português, matemática e história. Já no outro turno, haverá treinamento esportivo. Os dois turnos contemplam alunos do 7º Ano, duas do 8º, três do 9º e três do 1º Ano do Ensino Médio.