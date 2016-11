Nigro não assumirá a Casa Civil

O empresário Luiz Carlos Nigro não vai mais para a Casa Civil. Continua como adjunto de Turismo, estrutura vinculada à pasta de Desenvolvimento Econômico. Numa reunião com o governador Taques, o próprio Nigro entendeu que a sua atuação no setor está tendo bom resultado e fora convencido a permanecer no 2º escalão. Nos bastidores, comenta-se que Nigro não se enquadra no perfil que o governo considera ideal para assumir a articulação política e institucional do Palácio Paiaguás. A tendência, então, é que o primo de Taques, advogado Paulo Taques, continue na Casa Civil, mesmo vindo a acumular o Gabinete de Articulação Política e Comunicação. As mudanças mais efetivas devem atingir mesmo o comando de três pastas, com troca dos secretários Eduardo Chiletto (Cidades), Luzia Helena (Ciência, Tecnologia e Inovação) e Márcio Dorilêo (Justiça e Direitos Humanos).