No comando da Câmara de Roo

Zé do Pátio (SD) aproveitou as negociações políticas da eleição da Mesa da Câmara e cooptou vereadores para sua base. De apenas 6 dos 21 eleitos pelo seu palanque, o futuro prefeito de Rondonópolis já assume com 16 na condição de situacionistas. Numa articulação envolvendo o deputado Nininho, espécie de cacique do PSD rondonopolitano, o grupo de Pátio convenceu Juary Miranda (SD) a desistir da presidência e entregou o cargo para o médico Hélio Pichioni (foto), do PSD e que vai para o 4º mandato e já presidiu a Câmara. Com isso, o bloco chega a 16 votos cristalizados. O cargo de 1º-vice-presidente da Mesa fica com o peemedebista Adonias Fernandes, que era oposição. Beto do Amendoim (PSL) será o 2º-vice-presidente. O primeiro-secretário vai ser Vilmar Pimentel (SD), enquanto Roni Cardoso (PRTB) fecha a chapa como segundo-secretário. A eleição acontece em 1º de janeiro. Pichioni avança em busca de mais votos e com chances de concorrer com chapa única, aniquilando de vez o grupo de Percival (PPS), prefeito derrotado à reeleição.