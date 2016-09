Notícia falsa usando o Rdnews

Em Rondonópolis, terceiro maior colégio do Estado com 145.044 eleitores, as brigas políticas e eleitorais entre defensores dos candidatos a prefeito Percival (PPS), Pátio (SD) e Salles (PSDB) ganhou, de forma intensa e até raivosa, as redes sociais. E, em meio a essas discussões, espalharam notícia falsa, inclusive em grupos de WhatsApp, usando logo-montagem do portal Rdnews. A fraude grosseira juntou a logomarca deste portal com um texto e com o seguinte destaque: "Após debate, Percival Muniz desiste da reeleição". Isso é falso. O departamento jurídico do Rdnews está tomando as providências. Será registrado boletim de ocorrências. Autoridades responsáveis serão comunicadas sobre essa fraude para identificar responsáveis pela fraude.