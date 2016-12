Novo reitor eleito com 48%

O professor Willian Silva de Paula (foto) comandará pelos próximos 4 anos a Reitoria do IFMT. Ele foi eleito com 4.407 votos válidos (48,1%). O único concorrente Ruy de Oliveira teve 2.355 votos (20,1%). A eleição ocorreu na 4ª. A homologação do resultado será no próximo dia 14 e a posse está prevista para abril, sem data definida ainda. O IFMT atende 23 mil alunos e possui 1,7 mil servidores, entre técnicos e professores. Apesar de se sagrar vitorioso, Willian teve a maioria dos votos no interior. Em Cuiabá, o adversário obteve 997 votos, enquanto que o novo reitor teve a preferência de 493 eleitores. O orçamento geral da instituição é de R$ 371 milhões por ano, entre custeio, investimentos e gasto com pessoal. Willian atua hoje como professor de Línguas na instituição, já foi diretor executivo e trabalhou como diretor nos campi de Confresa e Lucas do Rio Verde.