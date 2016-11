Novos secretários em Cuiabá

Na 5ª, Emanuel pretende anunciar oficialmente entre 8 e 10 nomes que comporão seu secretariado na Capital. E sugestões não faltam ao prefeito eleito, inclusive apresentadas por caciques políticos que cobram o que chamam de "fatura política" pelo apoio nos dois turnos da campanha. Os peemedebistas Totó, Valtenir e Clóvis Cardoso se juntaram para tentar emplacar o ex-petista Lúdio Cabral na Saúde para, em 2018, tê-lo como candidato a deputado estadual. Para ganhar força na indicação, o trio recorreu ao cacique Bezerra. Mas Emanuel avisou que não aceita Lúdio na equipe. Beto Carvalho, fiscal do Estado aposentado e ex-secretário-adjunto de Administração de Várzea Grande, na época do prefeito Walace, chegou a ser cotado para a Fazenda. Mas está descartado. O sucessor do prefeito Mauro Mendes estuda para Planejamento ou Gestão nomear o hoje prefeito de Nossa Senhora do Livramento, Carlos Roberto da Costa, o Nezinho (foto), a um mês de concluir o mandato. Nezinho está desgastado, pertence a velha safra de político populista e assistencialista. E puxaria para baixo o conceito do futuro secretariado de Cuiabá.