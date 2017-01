O exemplo da família Nadaf

Em meios aos escândalos de corrupção protagonizados pelo ex-secretário estadual Pedro Nadaf, sua irmã Yasmin Jamil Nadaf dá bons exemplos à sociedade. Por meio de um decreto datado de 13 de dezembro, o ex-presidente da Câmara de Cuiabá Haroldo Kuzai concedeu à Yasmim o título honorífico Ordem do Mérito Legislativo Escritor, Jurista, Docente e Jornalista Gervásio Leite, pela criação, promoção, divulgação e universalização literária de Cuiabá. Yasmim também ocupa a 38ª cadeira na Academia Mato-Grossense de Letras. Enquanto isso, o goveerno retirou o nome de Jamil Boutros Nadaf (pai de ambos) do viaduto da Sefaz. O ex-secretário, por sua vez, saiu da cadeia após 11 meses. Ele confessou a participação no esquema investigado na Sodoma 1 e pediu desculpas à população.