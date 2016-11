O melhor congressista de MT

José Medeiros tem conquistado cada vez mais inserção nacional. E o reconhecimento público começa a aparecer. Nesta quinta, ele recebeu o prêmio "Os Melhores Congressistas de Todos os Estados da Federação", no chamado Ranking dos Políticos. Dos 11 de MT (8 federais e 3 senadores), o senador do PSD foi quem obteve a maior pontuação neste ano, dentro de critérios técnicos como assiduidade em sessões, nível de gastos com verba pública, qualidade de produção legislativa e coerência das informações repassadas em discurso como parâmetros oficiais. O site politicos.org.br foi quem concedeu a premiação. Medeiros é vice-líder do Governo Temer no Senado. Ele diz considerar a premiação muito significativa. No ranking geral, ficou entre os 54 melhores congressistas do país, sendo o 16º senador mais bem avaliado do Brasil. Em 2015, já tinha sido premiado, pelo site Congresso em Foco, entre os 10 melhores senadores do país.