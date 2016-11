O Operário de Várzea Grande, time profissional criado em 1949 e hoje na 4º divisão, com 14 títulos estaduais e uma Copa Governador, elegeu uma diretoria com "peso" político e empresarial. Em encontro nesta sexta, na escolinha do clube Búfalo Gil, anunciou o vereador em final de mandato Maninho de Barros (foto) como presidente e o deputado estadual Gilmar Fabris como primeiro-vice. Fazem parte também da diretoria o vice-prefeito eleito várzea-grandense, empresário José Hazama (2º-vice), o também empresário e do frigorífico Frical Flávio Vargas (3º-vice); e o filho do ex-prefeito Jayme, Dudu Campos (4º-vice). O advogado Capilé preside o Conselho Deliberativo. A entrada de Hazama e de Dudu na cúpula é uma mostra do quanto a prefeitura sob a reeleita Lucimar Campos deve ajudar em logística e nas finanças o clube de VG, que terá cerca de R$ 100 mil de despesas mensais, com estrutura e elenco, a partir do próximo mês. Busca-se reorganizar o clube. A nova diretoria promete equacionar dívidas que somam R$ 300 mil e conquistar, por exemplo, o Centro de Treinamento do Pari junto ao governo estadual. A última vez que o Operário levantou troféu de campeão estadual foi em 2006, quando era presidido por Wender Rodrigues.