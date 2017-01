Oportunista age no atropelo

Deputado federal e empreiteiro, Fábio Garcia (PSB) agiu mais uma vez de forma afoita, como oportunista, e se deu mal. Questionado pelo apresentador da TV Record Antonio Carlos e Silva sobre uma suposta intenção do prefeito Emanuel de levar uma cadeirante ao porto Cuiabá para fazer espécie de teste de acessibilidade e já intencionado em criticar o projeto de revitalização da orla, realizado pelo ex-prefeito Mauro Mendes, Fábio, sem titubear, disparou a metralhadora verbal contra o novo gestor. Emanuel cancelou a visita, ou seja, nem compareceu ao Porto e muito menos levou a cadeirante. Fábio foi irresponsável ao lançar críticas antes do fator acontecer. Nas redes sociais, o parlamentar tentou se justificar: "Entendi pelo contexto feito pelo repórter que o atual prefeito usaria uma pessoa com deficiência para deferir críticas políticas à gestão anterior. O cenário a mim informado não foi o que de fato ocorreu o que descontextualiza completamente a entrevista". Fábio diz ter conversado com Emanuel, que lhe informou que a intenção é de solucionar eventuais problemas de acessibilidade na obra do Porto.