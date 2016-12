Oportunista e lei antinepotismo

Agora que está encerrando o mandato, o prefeito de Acorizal Arcílio Jesus da Cruz (foto), do PSD, derrotado à reeleição, resolveu dar uma de antinepotista. Ligado ao ex-prefeito Meraldo, Arcílio estabeleceu em lei, com data da última segunda (26), proibição de contratação tanto no Legislativo quanto no Executivo de pessoas para cargos comissionados que tenham parentes por consanguinidade, adoção e afinidade atuando nesses Poderes, incluindo até servidores de carreira. No geral, o nepotismo já é vetado, salvo em caso de cargo de 1º escalão ou de presidente de alguma autarquia. Mas Arcílio proibiu tudo, o que respinga na gestão do seu adversário político, o servidor público estadual Clodoaldo Monteiro, o Clodo (PSDB), que o bateu nas urnas por uma diferença de apenas 12 votos. Clodo toma posse no domingo, 1º de janeiro. A tal pribição que consta na lei é estendida para impedir troca de contratações entre os Poderes de parentes até o 3º grau do prefeito, vice, secretários e diretores de departamentos e autarquias. Detalhe: Arcílio manteve em sua gestão a esposa, primeira-dama Bethania Benedita da Cruz, na secretaria de Promoção Social. Isso é que é ser demagogo e oportunista!