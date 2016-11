O vereador e militar reformado Sebastião Pinheiro Duarte, o Cabo Pinheiro (foto) é tão oportunista e joga com tamanho interesse pessoal que, 12 dias depois de ser derrotado à reeleição em Cáceres, apresentou uma emenda à Lei Orgânica de Cáceres para que suplente de vereador, em cuja condição ele passa a se enquadrar a partir de janeiro, tenha oportunidade de assumir uma cadeira com pedido de licença superior a 30 dias. Hoje, a convocação do substituito só é permitida a partir de 130 dias, conforme estabelece a Lei Orgânica. Pelo PSB, Cabo Pinheiro teve 659 votos e ficou na suplência. Tem mais: numa câmara em que apenas 3 dos 9 que concorreram a novo mandato conseguiram êxito nas urnas, a proposta do Cabo Pinheiro ganhou celeridade admirável. Já foi aprovada em 1º turno com voto da maioria. Apenas Manoel Leiteiro (PSDB) rejeitou a emenda. Mesmo perdendo a reeleição, ele entende não ser correto mudar lei para contemplar quem ficou na "reserva" na Câmara.