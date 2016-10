Em Nortelândia, o prefeito Neurilan Fraga (foto), do PSD, no 2º mandato, conseguiu eleger como sucessor o seu ex-secretário de Administração e Finanças, Jossimar José, o Zema (PSD). Neurilan também preside a AMM, entidade que representa as prefeituras mato-grossenses. A vitória do candidato situacionista não só nocauteou o concorrente Gervásio Quinteiro (DEM), como empurrou à lona 4 ex-prefeitos e 2 ex-prefeitos, todos no palanque do democrata. Apoiaram Gervásio e amargaram derrota nas urnas os ex-gestores de dois mandatos Rodomildo, Vilson Ascari e Alcenor Barreto, além de João Olimpio. O grupo oposicionista tinha também no palanque os ex-vice-prefeitos Antonio Meira e Gilmar Gomes. Zema obteve 2.127 votos (55,3%). Gervásio registrou 1.719 (44,7% dos válidos). A própria oposição cometeu erros estratégicos. Criticou, por exemplo, obras de asfaltamento e melhorias feitas da região da praia, point da cidade. Escolheu como coordenador da campanha o advogado e ex-vereador José Carlos Pereira, que carrega alto índice de rejeição. E a população não absorveu de forma positiva a definição do ex-prefeito Alcenor Barreto, de 89 anos, como vice de Gervásio. Zema teve seus méritos, mas a incompetência da oposição o ajudou a chegar ao poder.