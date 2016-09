Os Lacerda rachados em Cáceres

Em Cáceres, cidade polo do Oeste mato-grossense, a família Lacerda, uma das mais tradicionais na política, está rachada nestas eleições. O ex-vice-governador Márcio Lacerda (foto) é um dos coordenadores da campanha a prefeito de Adriano Silva, em cuja coligação está também o filho, vereador Marcinho Lacerda (PMDB), presidente da Câmara Municipal e que tenta novo mandato. Já Pedrinho Lacerda, irmão de Márcio e também do ex-deputado José Lacerda, faz campanha pela reeleição do prefeito Francis, com direito a circular no seu veículo adesivado com propaganda do candidato tucano. Pedrinho preside a Administradora da Zona de Processamento de Exportação de Cáceres (Azpec).