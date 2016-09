O desespero dos Viana pelo poder em Primavera do Leste é tanto que a família lançou três na disputa, tentando instituir no poder público na quinta maior economia do Estado o que se chama de familiocracia. Mesmo com vários processos na Justiça, inclusive já com registro de candidatura indeferido por improbidade administrativa, o ex-prefeito por dois mandatos Getúlio Viana (PSB) insiste na disputa à sucessão municipal. E o próprio Getúlio teve a coragem de lançar a esposa Gisele Ferreira (na foto com Getúlio), da mesma legenda socialista, para vereadora. Tem mais. O deputado estadual Zeca Viana (PDT), irmão de Getúlio, também lançou a esposa para vereadora. Trata-se de Ivanir Maria Viana, a Iva, que concorre pelo PDT. Em 2012, Zeca empurrou para prefeito o filho Mateus Viana (PDT), que perdeu feio para o hoje prefeito Érico (DEM), que decidiu não disputar a reeleição e apoia Paulo Bersch (PMDB).