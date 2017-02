Outro ex de Mauro com Taques

Ele foi secretário de Assistência Social de Cuiabá, atravessando toda gestão Mauro Mendes, curiosamente sob indicação de Emanuel Pinheiro, então deputado e hoje na cadeira de prefeito. Agora, dois meses depois de sair da estrutura do Palácio Alencastro, José Rodrigues Júnior (foto) encontra abrigo no Palácio Paiaguás, tocado pelo governador tucano Taques. No cargo de adjunto de Trabalho e Assistência Social, em cuja área do Estado já atuou antes, Rodrigues é mais um dos 15 "mauristas" aproveitados em postos importantes na administração estadual. Rodrigues e Emanuel eram do PR. Depois, o aliado de Mauro se vinculou ao PSB, enquanto Emanuel foi para o PMDB. Só no 1º escalão de Taques estão quatro figuras que integraram o secretariado do ex-prefeito da Capital, sendo eles Gallo (PGE), Muller (Planejamento), Kleber (Secom) e Sávio (Ciência, Tecnologia e Inovação). E três adjuntos: Alan Resende Porto e Marioneide, na Educação, e Rodrigues na Setas. Diversos foram aproveitados em postos entre 3º e 5º escalões.