Outro golpe político na Ucemmat

Edileusa Ribeiro (PMB), reeleita para 7º mandato em Guarantã do Norte, mas já cassada por crime eleitoral, tenta agora dois golpes políticos como presidente da Ucemmat, entidade que representa os vereadores mato-grossenses. Primeiro, ela alterou o estatuto para "esticar" o mandato de dois para quatro anos, o que lhe possibilitaria permanecer na presidência até 2019. Segundo, mudou regras do Conselho Deliberativo para dele poderem fazer parte pessoas que não exercem mandato parlamentar. Hoje, só vereadores estão aptos a integrar o Conselho. Essas mudanças precisam passar por assembleia-geral, agendada para sexta (16). Mas vários vereadores estão se organizando para não permitir aprovação dessas manobras conduzidas por Edileusa, cujo atual mandato de presidente vence em fevereiro do próximo ano.