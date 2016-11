"Pacotão" do Governo; AL tensa

A Mesa Diretora da Assembleia, sob Guilherme Maluf (foto), prevê dias tensos e muitos abacaxis para descascar até às vésperas do Natal, quando todos parlamentares saem de férias. O governador Taques vai enviar um "pacotão" de mensagens, todas consideradas polêmicas e que suscitam embates tanto entre os deputados quanto com diferentes classes e sindicatos. Além do orçamento-geral de 2017 e da LDO, sem aprovação dos quais os deputados ficam impedidos de usufruir do recesso, vão chegar no final deste mês a proposta do Executivo para renovar o Fethab 2, as reformas administrativa e tributária e o projeto que adequa a legislação estadual à nacional, em consequência da PEC do congelamento dos gastos públicos. A mensagem federal, em vias de ser aprovada no Congresso, provocará efeito cascata em todo país, tanto nas gestões estaduais quanto nas municipais. Serão preservadas apenas as leis salariais, já aprovadas e sancionadas.