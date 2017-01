Pai e agora filho na presidência

Aos 69 anos a serem completados no próximo 11 de março, João Antonio Cuiabano Malheiros (foto), com a experiência de quem já ocupou mandatos de vereador e de deputado, conduziu o filho Justino Malheiros (PV) para a cadeira de presidente da Câmara de Cuiabá, sobre a qual sentou há 17 anos. João Malheiros explorou a amizade com o prefeito Emanuel Pinheiro para, primeiro, tirar o filho dos braços da campanha de Wilson Santos, de cuja coligação fez parte o PV, para conduzi-lo ao palanque do pemedebista. E veio a cobrança da "fatura". Pediu e Emanuel apoiou a chapa, eleita neste domingo por unanimidade. Malheiros é um exímio articulador político. Conduziu a negociação, em privado, com cada parlamentar. A conta política ficou alta. E Justino, que vai tocar uma Câmara que recebe R$ 3,5 milhões de duodécimo mensais, se encarregou de acertar tudo depois. Fazem parte da nova Mesa, além de Justino, Renivaldo Nascimento (1º vice), Diego Guimarães (2º vice), Dilemário Alencar (1º secretário) e Marcelo Bussiki (2º secretário).