Paiaguás, prefeitos e a AMM

O Palácio Paiaguás tentou, nos bastidores, lançar candidato à presidência da AMM para contrapor a investida de Neurilan Fraga (PSD). Primeiro, sondou Maurão (foto), de Água Boa, mas o prefeito que era do PPS e foi para o PSD e assumiu o 2º mandato pulou fora. Buscou-se, então, incentivar Baixinho Piovezan, prefeito peemedebista de Porto dos Gaúchos. Mas este também não quis encarar o pleito. Por fim, o grupo governista apostou todas as fichas na tucana Thelma de Oliveira, de Chapada dos Guimarães. Curiosamente, todos se juntaram a Neurilan, que foi reconduzido ao comando da entidade, numa eleição praticamente por aclamação, nesta quinta. Os prefeitos, de um modo geral, gostaram da postura de Neurilan porque é daqueles que, se preciso, parte para o confronto com o Paiaguás.