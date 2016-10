Paim desbanca os Nunes Rocha

O empresário Nelson Paim (foto), do PDT, "enterrou" politicamente o grupo dos Nunes Rocha, representado tanto pelo ex-prefeito Lindberg quanto pela esposa deste, a prefeita Jane Sanchez Lopes Rocha (PSD). Aliás, o comentário no município é de que Jane é prefeita de direito e, Lindberg, de fato. Ela tentou a reeleição e foi rejeitada nas urnas. Ficou em segundo lugar com 1.997 votos (28%), enquanto Paim conquistou a cadeira de prefeito com 3.192 (44,7%). O ex-prefeito Antonio Rodrigues da Silva, o Tonho do Menino Velho (PMDB), teve o registro de candidatura indeferido por improbidade. Mesmo assim, disputou sub judice. Obteve 1.801 votos. Foi o quarto e último colocado. Em terceiro ficou Eurípedes da Radar (PSB), com 1.951 votos (27,3% dos válidos).