Paranatinga, denúncia e TCE-MT

O prefeito eleito de Paranatinga Josimar Marques Barbosa, o Marquinhos do Dedé (foto), do PMDB, bateu a porta do TCE-MT. Denunciou que o prefeito Vilson Pires, nestes últimos dias de mandato, estaria praticamente ilegalidades, como pagamentos relacionados a contratos com a Airton Bresolin Serviços – ME – BR Serviços, decorrentes de 3 tomadas de preços, mesmo esses contratos não tendo sido regularmente executados. Segundo o denunciante, os recursos seriam do Fethab. Sustenta que fora feita inspeção in loco por 2 engenheiros e constatou-se, de fato, a não realização dos serviços contratados, entre eles construção de 2 pontes. Anexou fotografias e cópias de documentos relacionados à liquidação de despesas. Mesmo assim, o TCE entendeu que, embora grave o conteúdo da denúncia, não há elementos capazes de embasar a concessão da medida cautelar para impedir os pagamentos. De acordo com o TCE, a documentação apresentada demonstra que a liquidação das despesas está formalmente correta, tanto que o próprio denunciante informou que as planilhas de serviços e notas fiscais, entre outros documentos, são atestadas pelo engenheiro da prefeitura Manoel Luiz Ferreira, com participação do secretário de Obras Volmir Colussi e pagamento determinado pelo secretário de Finanças Itamar Rodrigues.