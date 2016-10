Ao menos 7 integrantes do staff de Mauro Mendes fizeram campanha abertamente para Emanuel, especialmente neste 2º turno, embora o PSB do prefeito faça parte da coligação do tucano Wilson, inclusive indicado Leonardo de Oliveira de vice da chapa. Marcelo Padeiro, interventor da CAB Cuiabá, foi um dos cabos eleitorais do candidato peemedebista, assim como Thiago França (foto), da Mobilidade Urbana; o secretário de Saúde e seu adjunto de Assistência, respectivamente, Ary Soares e Daoud Mohd Khamis; o ouvidor-geral, ex-petista Jairo Rocha, o coronel Eduardo Henrique (Ordem Pública) e José Rodrigues (Assistência Social). Mauro, por sua vez, atravessou a campanha "neutro", embora a esposa e primeira-dama Virgínia tenha revelado publicamente rejeição dura ao nome de Wilson e simpatia ao candidato Emanuel.