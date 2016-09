Pascoal estreia como vereador

Valdemir Rodrigues Pascoal (foto) ocupa agora cadeira de vereador por Cuiabá. Tomou posse nesta quinta, no lugar do colega petista Alan Kardec, que se afastou para se dedicar integralmente a campanha à reeleição. Para ter a chance de se tornar parlamentar temporariamente, Pascoal se comprometeu a, em moeda de troca, pedir voto na esperança de reconduzir Alan à Câmara. Pascoal é filiado histórico do PT. Em 2012, ficou na primeira-suplência ao obter 1.703 votos. Foi secretário-adjunto de Direitos Humanos no Governo Silval e, no ano passado, foi preso em flagrante pela PM por uso de drogas ilícitas, em via pública. Por enquanto, o PT segue com dois vereadores na Capital, sendo eles Arilson da Silva e, agora, Valdemir.