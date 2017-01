"Paternidade" de obras lançadas

O radialista, advogado e vereador de 1º mandato em Rondonópolis, Orestes Miraglia (foto), anunciou, por meio de sua assessoria, que o prefeito Zé do Pátio havia atendido um reivindicação sua para construção de três creches nos bairros Dom Osório, Magnólia e Casaldáliga. Mas essa tentativa de assumir "paternidade" de obras de Orestes chega atrasada. Não se teve a preocupação com a temporalidade dos fatos. É que a construção das creches nesses bairros foi anunciada amplamente pela imprensa desde julho do ano passado, quando o prefeito ainda era Percival e Orestes nem tinha avançado a fase de homologação de candidatura. Ele foi candidato em 2016 pela terceira vez e já militou no PP e está hoje no mesmo Solidariedade do prefeito Pátio. Certamente vão surgir outras obras para ele poder assumir para si as articulações, diferente das três creches.